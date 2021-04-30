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МВД уточнило данные по погибшим в ДТП на Ставрополье

Ведомости

По предварительной информации, в ДТП с детьми в Ставропольском крае погибли пять человек, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«По предварительной информации, в ДТП погибли 5 человек. Сведения о пострадавших еще уточняются. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, в попавшем в ДТП микроавтобусе находились 17 человек, 14 из которых дети.

«По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем. В результате торможения грузовик опрокинулся, перегородив часть дороги, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом», — отметили в МВД.

Ранее в региональном управлении ГИБДД сообщили, что автобус ехал из Волгограда на соревнования в Черкесск.

Ранее по теме: При столкновении автобуса с грузовиком на Ставрополье погибли шесть детей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных