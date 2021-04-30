МВД уточнило данные по погибшим в ДТП на Ставрополье
По предварительной информации, в ДТП с детьми в Ставропольском крае погибли пять человек, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
«По предварительной информации, в ДТП погибли 5 человек. Сведения о пострадавших еще уточняются. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, в попавшем в ДТП микроавтобусе находились 17 человек, 14 из которых дети.
«По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем. В результате торможения грузовик опрокинулся, перегородив часть дороги, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом», — отметили в МВД.
Ранее в региональном управлении ГИБДД сообщили, что автобус ехал из Волгограда на соревнования в Черкесск.