МВД уточнило данные по погибшим в ДТП на Ставрополье

«По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем. В результате торможения грузовик опрокинулся, перегородив часть дороги, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом», — отметили в МВД.