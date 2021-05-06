На Мальдивах из-за коронавируса вводят комендантский час

Заболеваемость коронавирусом на Мальдивах выросла в начале этого года, после чего власти ввели ряд строгих ограничений. Однако к Рамадану и местным выборам в апреле эти ограничения были сняты, после чего вновь стал наблюдаться рост числа новых случаев. В среду 5 мая было зафиксировано более 700 новых заболевших, так что общее число заразившихся с начала пандемии превысило 32 тыс. (при населении в чуть более 530 тыс. человек).