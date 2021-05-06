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На Мальдивах из-за коронавируса вводят комендантский час

Ведомости

Агентство по охране здоровья Мальдивских островов 6 мая ввело комендантский час в столице страны Мале и ее пригородах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках наших усилий по сдерживанию распространения Covid-19, начиная с сегодняшнего дня (6 мая 2021 г.) в районе Большого Мале (Мале, Хулхумале, Виллимале) будет введен комендантский час с 21:00 до 4:00», — говорится в сообщении. Для передвижений курьеров, а также граждан с неотложными нуждами, полиция будет выдавать специальные пропуска.

Кроме того, запрещены групповые занятия физическими упражнениями. Тренажерные залы, кинотеатры и салоны будут временно закрыты с 7 мая. Соответствующее постановление опубликовано в официальном правительственном вестнике Мальдив.

Заболеваемость коронавирусом на Мальдивах выросла в начале этого года, после чего власти ввели ряд строгих ограничений. Однако к Рамадану и местным выборам в апреле эти ограничения были сняты, после чего вновь стал наблюдаться рост числа новых случаев. В среду 5 мая было зафиксировано более 700 новых заболевших, так что общее число заразившихся с начала пандемии превысило 32 тыс. (при населении в чуть более 530 тыс. человек).

Ранее эксперты «Тинькофф» сообщили, что после объявления ограничений на полеты в Турцию Мальдивы стали одним из самых популярных направлений для зарубежного туризма россиян в майские праздники. Россия возобновила авиасообщение с Мальдивами в сентябре 2020 г.

Ранее по теме: Кипр с 10 мая разрешит въезд привитым «Спутник V» туристам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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