Представители ФБК обжаловали предварительное ограничение деятельности фонда

«Старший юрист Команды 29 Максим Оленичев и адвокат Валерия Ветошкина в качестве представителей Фонда борьбы с коррупцией подали в Первый апелляционный суд общей юрисдикции частную жалобу на решение по делу ФБК», — говорится в сообщении. Там отметили, что сторона защиты фонда полагает решение об ограничении его деятельности «незаконным, необоснованным и подлежащим отмене».