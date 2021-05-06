Представители ФБК обжаловали предварительное ограничение деятельности фонда
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) обжаловал решение Мосгорсуда о предварительном ограничении деятельности организации на время рассмотрения дела о признании ее экстремистской. Об этом сообщает пресс-служба «Команды 29», представляющей интересы фонда в суде.
«Старший юрист Команды 29 Максим Оленичев и адвокат Валерия Ветошкина в качестве представителей Фонда борьбы с коррупцией подали в Первый апелляционный суд общей юрисдикции частную жалобу на решение по делу ФБК», — говорится в сообщении. Там отметили, что сторона защиты фонда полагает решение об ограничении его деятельности «незаконным, необоснованным и подлежащим отмене».
По мнению юристов «Команды 29», решение Мосгорсуда содержит нарушение норм материального права, неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для административного дела, их недоказанность, а также несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела. Это, утверждают представители ФБК в суде, является «основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке».
Прокуратура Москвы 16 апреля по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и движения «Штабы Навального». В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».
Решением прокурора Москвы от 26 апреля деятельность «Штабов Навального» была приостановлена. 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК и ФЗПГ. 30 апреля Росфинмониторинг внес «Штабы Навального» в перечень террористических и экстремистских организаций.