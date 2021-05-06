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Представители ФБК обжаловали предварительное ограничение деятельности фонда

Ведомости

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) обжаловал решение Мосгорсуда о предварительном ограничении деятельности организации на время рассмотрения дела о признании ее экстремистской. Об этом сообщает пресс-служба «Команды 29», представляющей интересы фонда в суде.

«Старший юрист Команды 29 Максим Оленичев и адвокат Валерия Ветошкина в качестве представителей Фонда борьбы с коррупцией подали в Первый апелляционный суд общей юрисдикции частную жалобу на решение по делу ФБК», — говорится в сообщении. Там отметили, что сторона защиты фонда полагает решение об ограничении его деятельности «незаконным, необоснованным и подлежащим отмене».

По мнению юристов «Команды 29», решение Мосгорсуда содержит нарушение норм материального права, неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для административного дела, их недоказанность, а также несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела. Это, утверждают представители ФБК в суде, является «основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке».

Прокуратура Москвы 16 апреля по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и движения «Штабы Навального». В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Решением прокурора Москвы от 26 апреля деятельность «Штабов Навального» была приостановлена. 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК и ФЗПГ. 30 апреля Росфинмониторинг внес «Штабы Навального» в перечень террористических и экстремистских организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных