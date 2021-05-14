Бизнес попросил власти Москвы отменить требование носить перчатки

Представители бизнеса отметили, что москвичи носят маски и соблюдают социальную дистанцию, однако из-за погоды «подавляющее большинство» посетителей не носит перчатки. Также люди не надевают перчатки в магазинах и ресторанах. В письме говорится, что предпринимателям выписывают штрафы от 100 до 300 тыс. руб. за обслуживание посетителей без перчаток.