Бизнес попросил власти Москвы отменить требование носить перчатки
Предприниматели обратились к властям Москвы с просьбой сделать ношение перчаток рекомендательным для посетителей общественных мест и их работников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на копию письма в адрес заммэра города Натальи Сергуниной и главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.
«Просим внести соответствующие изменения в указы мэра Москвы, предусматривающие рекомендательный характер ношения перчаток посетителями и работниками», — говорится в документе.
Представители бизнеса отметили, что москвичи носят маски и соблюдают социальную дистанцию, однако из-за погоды «подавляющее большинство» посетителей не носит перчатки. Также люди не надевают перчатки в магазинах и ресторанах. В письме говорится, что предпринимателям выписывают штрафы от 100 до 300 тыс. руб. за обслуживание посетителей без перчаток.
«Если есть необходимость оставить в силе перчатки, то просим убеждать и принуждать жителей носить перчатки не за счет предпринимателей, мы здесь не можем выступить принудительно-карательной силой», — говорится в письме.
Ранее «РИА Новости» сообщили, что контролеры и сотрудники полиции усилили проверки наличия масок и перчаток на перронах и в вагонах метро Москвы.