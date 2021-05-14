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Бизнес попросил власти Москвы отменить требование носить перчатки

Ведомости

Предприниматели обратились к властям Москвы с просьбой сделать ношение перчаток рекомендательным для посетителей общественных мест и их работников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на копию письма в адрес заммэра города Натальи Сергуниной и главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

«Просим внести соответствующие изменения в указы мэра Москвы, предусматривающие рекомендательный характер ношения перчаток посетителями и работниками», — говорится в документе.

Представители бизнеса отметили, что москвичи носят маски и соблюдают социальную дистанцию, однако из-за погоды «подавляющее большинство» посетителей не носит перчатки. Также люди не надевают перчатки в магазинах и ресторанах. В письме говорится, что предпринимателям выписывают штрафы от 100 до 300 тыс. руб. за обслуживание посетителей без перчаток.

«Если есть необходимость оставить в силе перчатки, то просим убеждать и принуждать жителей носить перчатки не за счет предпринимателей, мы здесь не можем выступить принудительно-карательной силой», — говорится в письме.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что контролеры и сотрудники полиции усилили проверки наличия масок и перчаток на перронах и в вагонах метро Москвы.

Ранее по теме: В Москве усилили контроль за ношением масок в метро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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