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В Екатеринбурге три человека погибли при нападении мужчины с ножом

Ведомости

В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на людей в сквере у железнодорожного вокзала, сообщает «Екатеринбург Онлайн», по нему открыли огонь силовики. В полиции подтвердили информацию о наличии пострадавших. В пресс-службе управления СК по Свердловской области сообщили РБК, что при нападении погибли три человека.

Изначально издание сообщало, что нападавший был убит силовиками, но позже появилось уточнение, что он жив. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил РБК, что нападавший ранен. По его словам, при задержании мужчина попытался с ножом напасть на полицейских, в результате им пришлось открыть огонь. «Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи», — рассказал он.

Сейчас на месте инцидента находятся сотрудники правоохранительных ведомств. Нападавший задержан. В СК заявили, что инцидент произошел на почве бытового конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных