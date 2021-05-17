В Екатеринбурге три человека погибли при нападении мужчины с ножом

Изначально издание сообщало, что нападавший был убит силовиками, но позже появилось уточнение, что он жив. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил РБК, что нападавший ранен. По его словам, при задержании мужчина попытался с ножом напасть на полицейских, в результате им пришлось открыть огонь. «Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи», — рассказал он.