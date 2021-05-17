В Екатеринбурге три человека погибли при нападении мужчины с ножом
В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на людей в сквере у железнодорожного вокзала, сообщает «Екатеринбург Онлайн», по нему открыли огонь силовики. В полиции подтвердили информацию о наличии пострадавших. В пресс-службе управления СК по Свердловской области сообщили РБК, что при нападении погибли три человека.
Изначально издание сообщало, что нападавший был убит силовиками, но позже появилось уточнение, что он жив. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил РБК, что нападавший ранен. По его словам, при задержании мужчина попытался с ножом напасть на полицейских, в результате им пришлось открыть огонь. «Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи», — рассказал он.
Сейчас на месте инцидента находятся сотрудники правоохранительных ведомств. Нападавший задержан. В СК заявили, что инцидент произошел на почве бытового конфликта.