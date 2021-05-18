Песков посоветовал уволенным из-за акции Навального обращаться в прокуратуру
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обсуждая в ходе брифинга увольнения сотрудников Московского метрополитена и ВГТРК, якобы связанные с их поддержкой основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, указал на возможность их обращения в прокуратуру для отстаивания своих интересов в подобных случаях.
«Если там есть нарушение Трудового кодекса и граждане считают, что эти нарушения имеют место быть, то они вольны обращаться в прокуратуру. Это ведомство, которое обеспечивает соблюдение законности», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС).
В то же время Песков отметил, что точно неизвестно, участвовали уволенные граждане в несогласованных акциях протеста в поддержку Навального или нет. «Это, скорее, вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное — соответствие Трудовому кодексу», — добавил представитель Кремля.
Ранее 33 сотрудника Московского метрополитена рассказали телеканалу «Дождь», что их попросили уволиться по собственному желанию без выплаты дополнительных окладов в связи с регистрацией на сайте соратников Навального, которые собирали людей на несогласованный митинг 21 апреля. По словам собеседников СМИ, в неформальных беседах их начальство сослалось на «приказ сверху». При этом официально людям сказали, что в их услугах больше не нуждаются, и пригрозили уволить по статье в случае отказа написать заявление добровольно.
О сокращении сотрудников ВГТРК за «поддержку оппозиции» ранее сообщил Telegram-канал Baza. Позже один из сотрудников подтвердил эту информацию в беседе с «Дождем».
Сторонники Навального намеревались собрать на сайте «Свобода Навальному!» 500 тыс. подписей от людей, готовых выйти на акцию в поддержку основателя ФБК. 16 апреля директор фонда Иван Жданов сообщил, база данных с адресами электронной почты людей, которые зарегистрировались на сайте, «утекла» в сеть.
Навальный был задержан 17 января этого года — сразу по возвращении из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления «Новичком» в августе 2020 г. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока. С учетом проведенного в СИЗО времени он пробудет в тюрьме 2,5 года.