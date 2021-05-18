Песков посоветовал уволенным из-за акции Навального обращаться в прокуратуру

Навальный был задержан 17 января этого года — сразу по возвращении из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления «Новичком» в августе 2020 г. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока. С учетом проведенного в СИЗО времени он пробудет в тюрьме 2,5 года.