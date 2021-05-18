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Песков посоветовал уволенным из-за акции Навального обращаться в прокуратуру

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обсуждая в ходе брифинга увольнения сотрудников Московского метрополитена и ВГТРК, якобы связанные с их поддержкой основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, указал на возможность их обращения в прокуратуру для отстаивания своих интересов в подобных случаях.

«Если там есть нарушение Трудового кодекса и граждане считают, что эти нарушения имеют место быть, то они вольны обращаться в прокуратуру. Это ведомство, которое обеспечивает соблюдение законности», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

В то же время Песков отметил, что точно неизвестно, участвовали уволенные граждане в несогласованных акциях протеста в поддержку Навального или нет. «Это, скорее, вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное — соответствие Трудовому кодексу», — добавил представитель Кремля.

Ранее 33 сотрудника Московского метрополитена рассказали телеканалу «Дождь», что их попросили уволиться по собственному желанию без выплаты дополнительных окладов в связи с регистрацией на сайте соратников Навального, которые собирали людей на несогласованный митинг 21 апреля. По словам собеседников СМИ, в неформальных беседах их начальство сослалось на «приказ сверху». При этом официально людям сказали, что в их услугах больше не нуждаются, и пригрозили уволить по статье в случае отказа написать заявление добровольно. 

О сокращении сотрудников ВГТРК за «поддержку оппозиции» ранее сообщил Telegram-канал Baza. Позже один из сотрудников подтвердил эту информацию в беседе с «Дождем».

Сторонники Навального намеревались собрать на сайте «Свобода Навальному!» 500 тыс. подписей от людей, готовых выйти на акцию в поддержку основателя ФБК. 16 апреля директор фонда Иван Жданов сообщил, база данных с адресами электронной почты людей, которые зарегистрировались на сайте, «утекла» в сеть.

Навальный был задержан 17 января этого года — сразу по возвращении из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления «Новичком» в августе 2020 г. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока. С учетом проведенного в СИЗО времени он пробудет в тюрьме 2,5 года.

Ранее по теме: Данные собиравшихся на митинг в поддержку Навального утекли в сеть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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