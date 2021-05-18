Путин наградил Юрия Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении своего полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ опубликован на портале правовой информации.
«За большой вклад в обеспечение деятельности президента Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Чайку Юрия Яковлевича — полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе», — говорится в документе.
Кроме того, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени президент наградил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова «за большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу».
Ранее Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы Юрия Чайки до 21 мая 2022 г. Чайка был назначен на должность полпреда президента в СКФО в 2020 г. С 2006 по 2020 г. он занимал должность генпрокурора России, ему 69 лет.