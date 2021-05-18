Путин наградил Юрия Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Ранее Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы Юрия Чайки до 21 мая 2022 г. Чайка был назначен на должность полпреда президента в СКФО в 2020 г. С 2006 по 2020 г. он занимал должность генпрокурора России, ему 69 лет.