Глава Минэкономики ФРГ призвал разрешить «Спутник V» в ЕС

«Мы с Россией поддерживаем тесный обмен по вопросу производства вакцин. Как Германия с BioNTech, так и Россия со "Спутником V" относятся к первопроходцам в вопросе вакцин от коронавируса. Таким образом, мы имеем еще одну основу для тесной кооперации на благо людей. Разумеется, "Спутник V" должен быть допущен в Европейском союзе, как и все другие [эффективные] медикаменты, препараты и вакцины», — сказал он в видеообращении к участникам германо-российской конференции «Потсдамские встречи».