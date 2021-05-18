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Глава Минэкономики ФРГ призвал разрешить «Спутник V» в ЕС

Ведомости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» должна получить сертификацию Европейского союза, заявил глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер, слова которого передает «РИА Новости».

«Мы с Россией поддерживаем тесный обмен по вопросу производства вакцин. Как Германия с BioNTech, так и Россия со "Спутником V" относятся к первопроходцам в вопросе вакцин от коронавируса. Таким образом, мы имеем еще одну основу для тесной кооперации на благо людей. Разумеется, "Спутник V" должен быть допущен в Европейском союзе, как и все другие [эффективные] медикаменты, препараты и вакцины», — сказал он в видеообращении к участникам германо-российской конференции «Потсдамские встречи».

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос заключения предварительного соглашения о покупке «Спутника V». Позже президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром федеральной земли Саксония (Германия) Михаэлем Кречмером подтвердил готовность российской стороны сотрудничать с ФРГ по вопросам поставок и совместного производства вакцин от коронавируса.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила о смысле в закупке «Спутника V» только в случае, если российская вакцина будет в короткие сроки сертифицирована в ЕС. «Если это случится только через несколько месяцев, то у нас уже в общем и целом будет достаточно вакцины», — отметила она в конце апреля.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее одобрили свыше 60 стран мира. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.

Ранее по теме: Создатели «Спутника V» опровергли информацию о тупике в переговорах с Берлином о поставках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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