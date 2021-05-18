В МВД сообщили о росте IT-преступлений в России почти на треть

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за последние шесть лет количество преступлений в сфере информационных технологий выросло более чем в 10 раз. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что преступления, совершенные с использованием IT-технологий, занимают четверть от общей доли криминальных деяний в стране. По его словам, «катализатором» этого стала пандемия коронавируса, из-за которой многие сферы жизни общества перешли в онлайн.