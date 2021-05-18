В МВД сообщили о росте IT-преступлений в России почти на треть
Количество преступлений в сфере IT в России с начала года увеличилось на 31%, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника договорно-правового департамента МВД России Александра Авдейко.
«Количество IT-преступлений растет, зарегистрировано 184,9 тыс. таких преступлений, это на 31% больше, чем в прошлом году», — сказал Авдейко на выездном заседании межфракционной рабочей группы Госдумы в «Сбере».
В апреле МВД сообщало, что количество преступлений, совершенных с помощью телефона, выросло на 31,6%, а удельный вес преступлений в IT-сфере в I квартале 2021 г. составил 27,1% — показатель вырос на 7,2 п. п. год к году.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за последние шесть лет количество преступлений в сфере информационных технологий выросло более чем в 10 раз. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что преступления, совершенные с использованием IT-технологий, занимают четверть от общей доли криминальных деяний в стране. По его словам, «катализатором» этого стала пандемия коронавируса, из-за которой многие сферы жизни общества перешли в онлайн.