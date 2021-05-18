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В МВД сообщили о росте IT-преступлений в России почти на треть

Ведомости

Количество преступлений в сфере IT в России с начала года увеличилось на 31%, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника договорно-правового департамента МВД России Александра Авдейко.

«Количество IT-преступлений растет, зарегистрировано 184,9 тыс. таких преступлений, это на 31% больше, чем в прошлом году», — сказал Авдейко на выездном заседании межфракционной рабочей группы Госдумы в «Сбере».

В апреле МВД сообщало, что количество преступлений, совершенных с помощью телефона, выросло на 31,6%, а удельный вес преступлений в IT-сфере в I квартале 2021 г. составил 27,1% — показатель вырос на 7,2 п. п. год к году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за последние шесть лет количество преступлений в сфере информационных технологий выросло более чем в 10 раз. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что преступления, совершенные с использованием IT-технологий, занимают четверть от общей доли криминальных деяний в стране. По его словам, «катализатором» этого стала пандемия коронавируса, из-за которой многие сферы жизни общества перешли в онлайн.

Ранее по теме: Число коррупционных преступлений в России выросло на 18,7%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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