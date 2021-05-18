Расследование по делу экс-схимонаха Сергия завершено
Расследование по уголовному делу в отношении бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) завершено, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из его адвокатов Павла Бабикова.
«Расследование преступлений, вменяемых Сергию, закончилось. Обвинение остается то же самое, в утяжеление дополнительных обвинений не предъявлялось. Мы приступаем к ознакомлению с материалами дела», — сказал адвокат. По его словам, Романову предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ — о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.
Ранее в отношении Романова, который был задержан в ночь на 29 декабря 2020 г. во время штурма Среднеуральского женского монастыря, возбудили уголовные дела по трем статьям: о склонении к самоубийству (ч.3 ст. 101.1 УК), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст. 148) и самоуправстве (ст. 330 УК). Бывшему священнослужителю уже предъявили обвинения.
В начале октября прошлого года СК сообщил о возбуждении дела по факту истязания детей на территории монастыря. Среднеуральский монастырь был построен под руководством Романова. В 2002 г. его назначили духовником монастыря. В июне прошлого года Романов при поддержке казаков «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу.