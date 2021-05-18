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Расследование по делу экс-схимонаха Сергия завершено

Ведомости

Расследование по уголовному делу в отношении бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) завершено, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из его адвокатов Павла Бабикова.

«Расследование преступлений, вменяемых Сергию, закончилось. Обвинение остается то же самое, в утяжеление дополнительных обвинений не предъявлялось. Мы приступаем к ознакомлению с материалами дела», — сказал адвокат. По его словам, Романову предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ — о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

Ранее в отношении Романова, который был задержан в ночь на 29 декабря 2020 г. во время штурма Среднеуральского женского монастыря, возбудили уголовные дела по трем статьям: о склонении к самоубийству (ч.3 ст. 101.1 УК), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст. 148) и самоуправстве (ст. 330 УК). Бывшему священнослужителю уже предъявили обвинения.

В начале октября прошлого года СК сообщил о возбуждении дела по факту истязания детей на территории монастыря. Среднеуральский монастырь был построен под руководством Романова. В 2002 г. его назначили духовником монастыря. В июне прошлого года Романов при поддержке казаков «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу.

Ранее по теме: Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-схимонаху Сергию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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