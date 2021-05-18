Расследование по делу экс-схимонаха Сергия завершено

Ранее в отношении Романова, который был задержан в ночь на 29 декабря 2020 г. во время штурма Среднеуральского женского монастыря, возбудили уголовные дела по трем статьям: о склонении к самоубийству (ч.3 ст. 101.1 УК), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст. 148) и самоуправстве (ст. 330 УК). Бывшему священнослужителю уже предъявили обвинения.