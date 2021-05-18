«Роскосмос» предупредил о сближении российского и японского спутников

Космический аппарат «Канопус-В» № 5 был запущен 27 декабря 2018 г. с космодрома Восточный. Он предназначен для получения многозональных изображений поверхности Земли с целью обеспечения оперативной информацией министерств, ведомств и коммерческих потребителей. Японский исследовательский спутник ASNARO был выведен на орбиту 6 ноября 2014 г. ракетой-носителем «Днепр», напомнили в «Роскосмосе».