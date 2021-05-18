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«Роскосмос» предупредил о сближении российского и японского спутников

Ведомости

Российский и японский спутники могут сблизиться на 200 метров 19 мая, сообщила пресс-служба «Роскосмоса» со ссылкой на данные автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

«Примерно в 4 утра по московскому времени 19 мая 2021 года космические аппараты «Канопус-В» № 5 и ASNARO (Япония) могут сблизиться на расстоянии около 200 м», – говорится в сообщении. Главный информационно-аналитический центр системы осуществляет постоянный мониторинг данной ситуации, отметили в госкорпорации.

Космический аппарат «Канопус-В» № 5 был запущен 27 декабря 2018 г. с космодрома Восточный. Он предназначен для получения многозональных изображений поверхности Земли с целью обеспечения оперативной информацией министерств, ведомств и коммерческих потребителей. Японский исследовательский спутник ASNARO был выведен на орбиту 6 ноября 2014 г. ракетой-носителем «Днепр», напомнили в «Роскосмосе».

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в Telegram снятую спутником «Канопус-В» фотографию контейнеровоза, севшего на мель в Суэцком канале.

Ранее по теме: Рогозин выложил спутниковый снимок застрявшего в Суэцком канале судна

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных