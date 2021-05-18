«Роскосмос» предупредил о сближении российского и японского спутников
Российский и японский спутники могут сблизиться на 200 метров 19 мая, сообщила пресс-служба «Роскосмоса» со ссылкой на данные автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
«Примерно в 4 утра по московскому времени 19 мая 2021 года космические аппараты «Канопус-В» № 5 и ASNARO (Япония) могут сблизиться на расстоянии около 200 м», – говорится в сообщении. Главный информационно-аналитический центр системы осуществляет постоянный мониторинг данной ситуации, отметили в госкорпорации.
Космический аппарат «Канопус-В» № 5 был запущен 27 декабря 2018 г. с космодрома Восточный. Он предназначен для получения многозональных изображений поверхности Земли с целью обеспечения оперативной информацией министерств, ведомств и коммерческих потребителей. Японский исследовательский спутник ASNARO был выведен на орбиту 6 ноября 2014 г. ракетой-носителем «Днепр», напомнили в «Роскосмосе».
Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в Telegram снятую спутником «Канопус-В» фотографию контейнеровоза, севшего на мель в Суэцком канале.