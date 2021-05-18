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В Финляндии отказались от использования вакцины J&J против коронавируса

Ведомости

Институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии принял решение отказаться от вакцинации против коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson (J&J) из-за риска образования тромбов, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство по использованию различных прививок от коронавируса.

Вакцина Johnson & Johnson в Финляндии не применялась, она не была включена в программу вакцинации. А препаратом AstraZeneca, после применения которого также были зафиксированы случаи тромбоза, в Финляндии вакцинированы почти 356 тыс. человек.

Как сообщила представитель института Эмма Каяндер, людям младше 65 лет, которые уже получили свою первую прививку AstraZeneca, для второй дозы будут предложены препараты Pfizer или Moderna. А людям старше 65 лет рекомендуют продолжать серию вакцинаций препаратом, который они получили ранее, если нет медицинских препятствий для его использования.

В апреле американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовало временно прекратить вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson после образования тромбов у шести привитых.

Вакцина Johnson & Johnson стала первой однокомпонентной вакциной от коронавируса, одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Также препарат одобрило Европейское агентство лекарственных средств (EMA).  

Ранее по теме: В США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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