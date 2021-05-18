В Финляндии отказались от использования вакцины J&J против коронавируса

Как сообщила представитель института Эмма Каяндер, людям младше 65 лет, которые уже получили свою первую прививку AstraZeneca, для второй дозы будут предложены препараты Pfizer или Moderna. А людям старше 65 лет рекомендуют продолжать серию вакцинаций препаратом, который они получили ранее, если нет медицинских препятствий для его использования.