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«Белавиа» объявила о приостановке рейсов в Вильнюс и обратно

Ведомости

Авиакомпания «Белавиа» отменила все рейсы из Белоруссии в Вильнюс и обратно с 25 мая по 26 июня, сообщает пресс-служба перевозчика.

«В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени). Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам», — сообщили в авиакомпании.

Пассажиры смогут вернуть полную стоимость билетов или изменить дату вылета.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на запрос, поступивший в Международную организации гражданской авиации (ICAO), сообщило, что белорусскому авиаперевозчику могут запретить доступ в аэропорты Европы. О проработке этой меры узнала также Financial Times.

Причиной подобных действий в отношении «Белавиа» стал инцидент, произошедший вчера с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После протестов в стране летом 2020 г. он был внесен белорусскими властями в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.

Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе. Ведомство также направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair взрывных устройств не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств инцидента, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о минировании.

Ранее по теме: Великобритания запретила «Белавиа» полеты в страну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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