«Белавиа» объявила о приостановке рейсов в Вильнюс и обратно
Авиакомпания «Белавиа» отменила все рейсы из Белоруссии в Вильнюс и обратно с 25 мая по 26 июня, сообщает пресс-служба перевозчика.
«В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени). Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам», — сообщили в авиакомпании.
Пассажиры смогут вернуть полную стоимость билетов или изменить дату вылета.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на запрос, поступивший в Международную организации гражданской авиации (ICAO), сообщило, что белорусскому авиаперевозчику могут запретить доступ в аэропорты Европы. О проработке этой меры узнала также Financial Times.
Причиной подобных действий в отношении «Белавиа» стал инцидент, произошедший вчера с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После протестов в стране летом 2020 г. он был внесен белорусскими властями в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.
Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе. Ведомство также направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair взрывных устройств не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств инцидента, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о минировании.