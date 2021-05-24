Солист победившей на «Евровидении» группы сдал тест на наркотики

Вопрос об употреблении наркотиков в ходе «Евровидения» в EBU назвали закрытым: «мы встревожены тем, что неточные спекуляции, которые ведут к фейковым новостям, затмили дух и исход события и несправедливо повлияли на группу», отметили в организации.