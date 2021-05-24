Солист победившей на «Евровидении» группы сдал тест на наркотики
Солист победившей на «Евровидении» итальянской группы Maneskin Дамиано Давид сдал тест на наркотики, его результат отказался отрицательным, сообщает Европейский вещательный союз (EBU).
Ранее солиста группы заподозрили в употреблении запрещенных веществ на основе видеозаписи, в которой он, сидя за столом в ожидании результатов конкурса, подозрительно наклонился к столу.
«Европейский вещательный союз по просьбе итальянской делегации провел тщательный обзор фактов, включая проверку всех имеющихся кадров. Ранее сегодня солист группы Mаneskin также добровольно прошел тест на наркотики, который дал отрицательный результат», — говорится в заявлении организации, текст которой опубликован на сайте музыкального конкурса.
Вопрос об употреблении наркотиков в ходе «Евровидения» в EBU назвали закрытым: «мы встревожены тем, что неточные спекуляции, которые ведут к фейковым новостям, затмили дух и исход события и несправедливо повлияли на группу», отметили в организации.
Конкурс «Евровидение» состоялся 22 мая в Роттердаме. Второе и третье места заняли Франция (499 баллов) и Швейцария (432 балла). Певица Манижа (Манижа Сангин), представлявшая в этом году на «Евровидении» Россию со своей песней Russian Woman («Русская женщина»), набрала 204 балла, заняв девятое место.