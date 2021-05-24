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Третьяк назвал замену флагов России в Риге решением властей города

Ведомости

Власти Риги заменили российские флаги в городе на флаги Олимпийского комитета России (ОКР) по собственной инициативе, поскольку ограничения Спортивного арбитражного суда не распространяются на флаги, установленные на городских улицах. Об этом заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Как известно, мы находимся под санкциями. На стадионе, в отеле, где расположен оргкомитет и находятся команды, нашего флага нет, там только флаг с эмблемой ОКР. То, что было в городе, это решение города», — сказал Третьяк ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Риге убрали флаги России, которые были размещены в городе наряду с флагами других стран, которые принимают участие в чемпионате мира по хоккею. Портал Delfi сообщал, что такое решение было обусловлено требованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В декабре 2020 г. Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал обоснованным решение WADA лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и утвердил список санкций в отношении российского спорта. Российским спортсменам нельзя выступать под флагом страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 г., также в их честь не может звучать национальный гимн России.

Российский флаг не единственный, от которого сегодня решили избавиться власти Риги. До этого они заменили флаг Белоруссии, чья команда принимает участие в ЧМ по хоккею, на бело-красно-белый флаг, который используется оппозицией республики. Это вызвало дипломатический скандал, после чего Белоруссия и Латвия обменялись высылкой дипломатов, включая послов.

Ранее по теме: Белоруссия высылает почти всех сотрудников посольства Латвии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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