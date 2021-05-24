Третьяк назвал замену флагов России в Риге решением властей города
Власти Риги заменили российские флаги в городе на флаги Олимпийского комитета России (ОКР) по собственной инициативе, поскольку ограничения Спортивного арбитражного суда не распространяются на флаги, установленные на городских улицах. Об этом заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
«Как известно, мы находимся под санкциями. На стадионе, в отеле, где расположен оргкомитет и находятся команды, нашего флага нет, там только флаг с эмблемой ОКР. То, что было в городе, это решение города», — сказал Третьяк ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Риге убрали флаги России, которые были размещены в городе наряду с флагами других стран, которые принимают участие в чемпионате мира по хоккею. Портал Delfi сообщал, что такое решение было обусловлено требованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В декабре 2020 г. Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал обоснованным решение WADA лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и утвердил список санкций в отношении российского спорта. Российским спортсменам нельзя выступать под флагом страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 г., также в их честь не может звучать национальный гимн России.
Российский флаг не единственный, от которого сегодня решили избавиться власти Риги. До этого они заменили флаг Белоруссии, чья команда принимает участие в ЧМ по хоккею, на бело-красно-белый флаг, который используется оппозицией республики. Это вызвало дипломатический скандал, после чего Белоруссия и Латвия обменялись высылкой дипломатов, включая послов.