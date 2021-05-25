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В Таганроге арестован главный инженер водоканала после гибели 11 рабочих

Ведомости

Главный инженер таганрогского водоканала Юрий Поляков арестован по делу о гибели 11 рабочих на очистных сооружениях, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

«Полякову Юрию Владимировичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля», — сообщили в суде.

Трагедия произошла 21 мая. По предварительным данным, причиной гибели людей стала авария на станции перекачки и выброса метана, которым отравились погибшие. Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал выделить семьям погибших по 1 млн руб., а также выделить помощь пострадавшим.

Следственный комитет по факту гибели рабочих возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано в центральный аппарат СК.

Ранее по теме: Число погибших на очистных сооружениях под Таганрогом выросло до 11

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных