В Таганроге арестован главный инженер водоканала после гибели 11 рабочих

Следственный комитет по факту гибели рабочих возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано в центральный аппарат СК.