В Таганроге арестован главный инженер водоканала после гибели 11 рабочих
Главный инженер таганрогского водоканала Юрий Поляков арестован по делу о гибели 11 рабочих на очистных сооружениях, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.
«Полякову Юрию Владимировичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля», — сообщили в суде.
Трагедия произошла 21 мая. По предварительным данным, причиной гибели людей стала авария на станции перекачки и выброса метана, которым отравились погибшие. Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал выделить семьям погибших по 1 млн руб., а также выделить помощь пострадавшим.
Следственный комитет по факту гибели рабочих возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано в центральный аппарат СК.