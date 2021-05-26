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Собянин предложил создать в ресторанах Москвы зоны для привитых от COVID-19

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создать в ресторанах зоны для привитых от коронавируса посетителей.

«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — сказал Собянин в ходе встречи с предпринимателями (цитата по «РИА Новости»). За год пандемии Москва потеряла половину туристов, что стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита. «Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть», — отметил мэр.

По данным Росстата, в прошлом году на фоне пандемии коронавируса оборот отрасли общественного питания в России упал на 20,7% по сравнению с 2019 г. — до 1,35 трлн руб. В марте 2021 г. оборот российского общепита вырос впервые с начала пандемии и составил 141,1 млрд руб., что на 2,3% больше, чем в тот же месяц прошлого года. 25 мая «Сбериндекс» представил исследование, согласно которому объем трат россиян в секторе общепита в мае полностью восстановился после пандемии коронавируса.

По данным оперативного штаба на 26 мая, в Москве за сутки выявили 2416 новых случаев коронавируса, 2520 человек выздоровели, 62 умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,1 млн случаев заражения и свыше 19 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России. 

Ранее по теме: Аналитики сообщили о полном восстановлении общепита после пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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