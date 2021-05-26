Ростуризм раскрыл подробности программы кешбэка для школьников
Программа кешбэка за туры по России для школьников и студентов, победивших в различных конкурсах, организованных АНО «Россия — страна возможностей», может быть запущена 1 июля, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на замглавы Ростуризма Елену Лысенкову.
«Предварительные сроки проведения акции: с 1 июля по 30 ноября», — говорится в сообщении «Вестника АТОР». В ходе онлайн-конференции Лысенкова рассказала, что на программу выделено 2 млрд руб. Акция будет ежегодной. «В новой акции ограничены сроки и стоимость туров (поездка выходного дня — до 10 тыс. руб., поездка на неделю — до 36 тыс. руб.). Процент возврата по сравнению с предыдущими акциями кешбэка будет увеличен — предполагается кешбэк в 50% (но не более 18 тыс. руб.) для туров выходного дня и 70% (но не более 25 тыс. руб.) для поездки на неделю», — рассказали в ассоциации.
Тур должен быть индивидуальным или групповым, включать транспортные услуги, размещение в гостинице не ниже категории 3*, трехразовое питание и не менее двух экскурсий в день. Продолжительность поездки должна составлять не менее одной ночи. Путевка должна быть оплачена онлайн банковской картой «Мир». Кешбэк можно будет получить только с пакетных туров. По предварительным данным, принять участие в программе в 2021 г. смогут около 300 тыс. школьников и студентов.
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить программу туристического кешбэка минимум до конца года. Глава государства также предложил возвращать половину стоимости путевок в детские лагеря отдыха и разрешить студентам, которые летом отправятся в поездки по России, жить в общежитиях и кампусах вузов других регионов. Студенты, которые проявили себя в олимпиадах, волонтерской деятельности или творчестве, получат возможность воспользоваться программой туристического кешбэка во время летних каникул, добавил Путин.