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Ростуризм раскрыл подробности программы кешбэка для школьников

Ведомости

Программа кешбэка за туры по России для школьников и студентов, победивших в различных конкурсах, организованных АНО «Россия — страна возможностей», может быть запущена 1 июля, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на замглавы Ростуризма Елену Лысенкову. 

«Предварительные сроки проведения акции: с 1 июля по 30 ноября», — говорится в сообщении «Вестника АТОР». В ходе онлайн-конференции Лысенкова рассказала, что на программу выделено 2 млрд руб. Акция будет ежегодной. «В новой акции ограничены сроки и стоимость туров (поездка выходного дня — до 10 тыс. руб., поездка на неделю — до 36 тыс. руб.). Процент возврата по сравнению с предыдущими акциями кешбэка будет увеличен —  предполагается кешбэк в 50% (но не более 18 тыс. руб.) для туров выходного дня и 70% (но не более 25 тыс. руб.) для поездки на неделю», — рассказали в ассоциации. 

Тур должен быть индивидуальным или групповым, включать транспортные услуги, размещение в гостинице не ниже категории 3*, трехразовое питание и не менее двух экскурсий в день. Продолжительность поездки должна составлять не менее одной ночи. Путевка должна быть оплачена онлайн банковской картой «Мир». Кешбэк можно будет получить только с пакетных туров. По предварительным данным, принять участие в программе в 2021 г. смогут около 300 тыс. школьников и студентов. 

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить программу туристического кешбэка минимум до конца года. Глава государства также предложил возвращать половину стоимости путевок в детские лагеря отдыха и разрешить студентам, которые летом отправятся в поездки по России, жить в общежитиях и кампусах вузов других регионов. Студенты, которые проявили себя в олимпиадах, волонтерской деятельности или творчестве, получат возможность воспользоваться программой туристического кешбэка во время летних каникул, добавил Путин.

Ранее по теме: Путин предложил продлить программу туристического кешбэка до конца года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных