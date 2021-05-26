Ростуризм раскрыл подробности программы кешбэка для школьников

«Предварительные сроки проведения акции: с 1 июля по 30 ноября», — говорится в сообщении «Вестника АТОР». В ходе онлайн-конференции Лысенкова рассказала, что на программу выделено 2 млрд руб. Акция будет ежегодной. «В новой акции ограничены сроки и стоимость туров (поездка выходного дня — до 10 тыс. руб., поездка на неделю — до 36 тыс. руб.). Процент возврата по сравнению с предыдущими акциями кешбэка будет увеличен — предполагается кешбэк в 50% (но не более 18 тыс. руб.) для туров выходного дня и 70% (но не более 25 тыс. руб.) для поездки на неделю», — рассказали в ассоциации.