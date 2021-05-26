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В Верховном суде сообщили о праве россиян на компенсацию от соседней-курильщиков

Ведомости

Россияне, страдающие от курящих соседей, могут требовать возмещения морального вреда, заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, передает «РИА Новости».

«Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред», — сказал Лебедев. Он отметил, что защита от воздействия табачного дыма входит в право граждан России на экологическое благополучие.

Каким образом человек сможет доказать, что получил моральный вред от соседа-курильщика, Лебедев не пояснил.

Ранее сегодня Superjob опубликовал результаты опроса, согласно которому после отмены самоизоляции 24% россиян стали меньше курить. Во время самоизоляции 14% опрошенных заявили, что стали курить больше. После отмены ограничений стали курить чаще 5% респондентов. Большая часть респондентов – 60% — не изменили своих привычек.

Аналитики отметили, что в целом россияне стали меньше курить и по сравнению с 2008 г. Люди, которые планируют бросать курить, в среднем потребляют в день на три сигареты меньше – 10 вместо 13. Опрошенные, которые не планируют бросать курение, стали выкуривать 13 сигарет вместо 15.

Ранее по теме: Эксперты оценили объем нелегального онлайн-рынка сигарет в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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