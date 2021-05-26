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Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира

Ведомости

Сборная России одержала победу в матче с командой Дании в рамках чемпионата мира по хоккею в Риге со счетом 3:0. Российская сборная выиграла три матча из четырех на турнире.

Шайбами отличились Иван Морозов (40), Александр Барабанов (50) и Дмитрий Воронков (57). Набрав 9 баллов, команда России занимает вторую строчку в таблице группы А. Первое место с 9 очками занимает сборная Словакии, которая сыграет четвертый матч в рамках турнира 27 мая против Швейцарии.

Следующий матч для российского коллектива состоится 29 мая, команда встретится с представителями Швейцарии. Датская сборная 28 мая проведет встречу со сборной Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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