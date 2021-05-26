Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира
Сборная России одержала победу в матче с командой Дании в рамках чемпионата мира по хоккею в Риге со счетом 3:0. Российская сборная выиграла три матча из четырех на турнире.
Шайбами отличились Иван Морозов (40), Александр Барабанов (50) и Дмитрий Воронков (57). Набрав 9 баллов, команда России занимает вторую строчку в таблице группы А. Первое место с 9 очками занимает сборная Словакии, которая сыграет четвертый матч в рамках турнира 27 мая против Швейцарии.
Следующий матч для российского коллектива состоится 29 мая, команда встретится с представителями Швейцарии. Датская сборная 28 мая проведет встречу со сборной Белоруссии.