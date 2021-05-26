Главному инженеру водоканала Таганрога предъявили обвинение по делу о гибели 11 человек

Трагедия произошла 21 мая в Таганроге. Рабочие осуществляли замену задвижки технического водопровода на насосной станции на очистных сооружениях канализации указанного водоканала. Во время этого произошло разрушение осадка, который скопился за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор, и в помещение стали поступать сточные воды и аммиачные газы, вызвавшие отравление сотрудников, рассказали в СК.