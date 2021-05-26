Главному инженеру водоканала Таганрога предъявили обвинение по делу о гибели 11 человек
Следственный комитет (СК) России предъявил обвинения по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) главному инженеру МУП «Управление «Водоканал» Юрию Полякову по факту гибели 11 рабочих, сообщила пресс-служба ведомства.
25 мая Поляков был арестован до 20 июля. Максимальное наказание по указанной статье составляет семь лет лишения свободы.
Трагедия произошла 21 мая в Таганроге. Рабочие осуществляли замену задвижки технического водопровода на насосной станции на очистных сооружениях канализации указанного водоканала. Во время этого произошло разрушение осадка, который скопился за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор, и в помещение стали поступать сточные воды и аммиачные газы, вызвавшие отравление сотрудников, рассказали в СК.
«Соблюдение технических требований проекта производства работ и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда возложены на главного инженера МУП Юрия Полякова, который не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение технологической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты», — заявили в ведомстве.
По данным СК, без защиты работали 10 сотрудников. Они погибли на месте. Еще один человек позже скончался в больнице. Лечение в настоящий момент проходят четверо пострадавших.