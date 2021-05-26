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Главному инженеру водоканала Таганрога предъявили обвинение по делу о гибели 11 человек

Ведомости

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинения по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) главному инженеру МУП «Управление «Водоканал» Юрию Полякову по факту гибели 11 рабочих, сообщила пресс-служба ведомства.

25 мая Поляков был арестован до 20 июля. Максимальное наказание по указанной статье составляет семь лет лишения свободы.

Трагедия произошла 21 мая в Таганроге. Рабочие осуществляли замену задвижки технического водопровода на насосной станции на очистных сооружениях канализации указанного водоканала. Во время этого произошло разрушение осадка, который скопился за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор, и в помещение стали поступать сточные воды и аммиачные газы, вызвавшие отравление сотрудников, рассказали в СК.

«Соблюдение технических требований проекта производства работ и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда возложены на главного инженера МУП Юрия Полякова, который не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение технологической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты», — заявили в ведомстве.

По данным СК, без защиты работали 10 сотрудников. Они погибли на месте. Еще один человек позже скончался в больнице. Лечение в настоящий момент проходят четверо пострадавших.

Ранее по теме: В Таганроге арестован главный инженер водоканала после гибели 11 рабочих
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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