Ученые заявили об изменении основных симптомов коронавируса
Главные симптомы коронавируса за время с начала пандемии изменились, сообщила The Mirror со ссылкой на исследователей Королевского колледжа Лондона.
Если раньше наиболее характерными признаками COVID-19 были лихорадка, постоянный кашель и потеря вкуса и обоняния (при этом медицинские власти Великобритании по-прежнему причисляют их к таковым), то из-за мутаций вируса теперь главными симптомами стали головная боль, насморк и боль в горле. При этом потеря обоняния, например, даже не входит в десятку самых распространенных симптомов.
Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор заметил, что люди могут на основе этих симптомов решить, что у них обычная простуда, и стать распространителями коронавируса.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирусом заразились около 175,6 млн жителей планеты. Из них свыше 3,7 млн скончались. В России инфекцию обнаружили более чем у 5 млн граждан, из которых умерли свыше 126 000.