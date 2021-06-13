Ученые заявили об изменении основных симптомов коронавируса

Если раньше наиболее характерными признаками COVID-19 были лихорадка, постоянный кашель и потеря вкуса и обоняния (при этом медицинские власти Великобритании по-прежнему причисляют их к таковым), то из-за мутаций вируса теперь главными симптомами стали головная боль, насморк и боль в горле. При этом потеря обоняния, например, даже не входит в десятку самых распространенных симптомов.