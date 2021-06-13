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Правительство выделило свыше 27 млрд рублей на ипотеку многодетным семьям

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил выделение более 27 млрд руб. на частичное погашение ипотеки многодетным семьям, сообщается на сайте правительства.

Принять участие в программе могут семьи, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Семья может получить 450 тыс. руб. и использовать их для погашения части ипотеки.

В 2020 г. на эти цели было выделено 40,5 млрд руб., а в 2021 г. – 26,8 млрд руб. Дополнительное финансирование позволит поддержать ещё не менее 60 тыс. многодетных семей, считают в правительстве.

Также в России действует льготная программа семейной ипотеки. Она позволяет семьям, в которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Заемщик, его супруг и дети должны быть гражданами России. В ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин предложил расширить программу на семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года.

Ранее по теме: Путин объявил о расширении программы семейной ипотеки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных