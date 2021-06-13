Правительство выделило свыше 27 млрд рублей на ипотеку многодетным семьям
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил выделение более 27 млрд руб. на частичное погашение ипотеки многодетным семьям, сообщается на сайте правительства.
Принять участие в программе могут семьи, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Семья может получить 450 тыс. руб. и использовать их для погашения части ипотеки.
В 2020 г. на эти цели было выделено 40,5 млрд руб., а в 2021 г. – 26,8 млрд руб. Дополнительное финансирование позволит поддержать ещё не менее 60 тыс. многодетных семей, считают в правительстве.
Также в России действует льготная программа семейной ипотеки. Она позволяет семьям, в которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Заемщик, его супруг и дети должны быть гражданами России. В ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин предложил расширить программу на семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года.