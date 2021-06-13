В России за сутки выявили 14 723 новых случая коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 14 723 человек, следует из статистики оперштаба на 13 июня. Умерли 357 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 208 687. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 126 430 человек.
Вчера, 12 июня, оперштаб сообщил о 13 510 новых случаях COVID-19. Умерли 399 человек. За сутки в России полностью выздоровели 9166 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 801 335. Продолжают лечение 280 922 пациента с COVID-19.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 7704 человек, выздоровели 3038 граждан, умерли 69 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 234 717 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+953), Санкт-Петербург (+862), Нижегородская область (+184) и Бурятия (+170).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 175,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,79 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,4 млн случаев, Индии (свыше 29,4 млн) и Бразилии (более 17,3 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».