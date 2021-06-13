В Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького
Московские власти на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки отменили общегородской праздник для выпускников в парке Горького, сообщается на сайте мэра столицы.
«Вместо общегородского праздника школы могут самостоятельно организовать выпускные вечера для одиннадцатиклассников. При этом необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: на входе в здание измерять температуру, в помещениях установить обеззараживающие воздух устройства и дозаторы с антисептиком. При себе нужно иметь медицинские маски», — говорится в сообщении.
В мэрии также рекомендовали провести торжественную часть с вручением аттестатов на открытом воздухе при хорошей погоде, в помещениях же школ число участников должно быть ограниченным.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Согласно документу, всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запрещается обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (кроме обслуживания навынос). Кроме того, временно прекратят работу детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ, а в парках – аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и др.
Столичные власти также порекомендовали перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Пожилым москвичам рекомендовано оставаться дома.