В Москве запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации для всех горожан старше 18 лет, об этом он рассказал в своем блоге.
«С 14 июня по 11 июля 2021 г. граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей», — сообщил он.
Всего власти намерены разыгрывать раз в неделю пять машин стоимостью около 1 млн руб., победители будут объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24».
«Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьется, не соизмерим ни с какой машиной – это собственное здоровье и душевное спокойствие», — добавил он.
Весной власти Москвы первыми в России объявили программы стимулирования вакцинации пожилых граждан. С 27 апреля в столице действует программа «Миллион призов». Москвичи старше 60 лет, которые до 1 июля сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю. Карту можно будет использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах, аптеках и ресторанах партнеров акции.
Накануне Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Согласно документу, всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запрещается обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (кроме обслуживания навынос). Кроме того, временно прекратят работу детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ, а в парках – аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и др.
Столичные власти также порекомендовали перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Пожилым москвичам рекомендовано оставаться дома.