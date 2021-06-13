На въездах в Ивановскую область установили посты ДПС из-за ситуации с COVID-19 в Москве

За последние сутки в России коронавирус выявили у 14 723 человек, следует из статистики оперштаба на 13 июня. Умерли 357 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 208 687. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 126 430 человек.