На въездах в Ивановскую область установили посты ДПС из-за ситуации с COVID-19 в Москве
Власти Владимирской области решили установить посты ДПС на въездах в регион из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве, сообщается на странице областного управления МВД во «Вконтакте».
«Наряды ДПС на Костромском, Ярославском и Московском направлении. Круглосуточная проверка наличия справок о вакцинации. Для иногородних, вьезжающих в область, обязательна 14-дневная самоизоляция. Причина такого решения оперштаба — ухудшение эпидситуации в столице», — говорится в сообщении.
Ограничения не распространяются на граждан, прошедших полный курс вакцинации, имеющих свежую справку об отрицательном тесте на коронавирус, либо справку о наличии антител, выданную не ранее 1 января 2021 г.
За последние сутки в России коронавирус выявили у 14 723 человек, следует из статистики оперштаба на 13 июня. Умерли 357 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 208 687. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 126 430 человек.