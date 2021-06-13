Суд арестовал Павла Крисевича после акции с имитацией выстрелов на Красной площади

11 июня пресс-служба столичного управления МВД сообщила, что в отношении Крисевича возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Там сообщили, что полиция при патрулировании Красной площади заметила гражданина, «который произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя». Его задержали и доставили в отдел полиции по району Китай-город.