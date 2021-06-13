Суд арестовал Павла Крисевича после акции с имитацией выстрелов на Красной площади
Таганский суд Москвы арестовал на два месяца акциониста Павла Крисевича, устроившего акцию с имитацией выстрелов в голову на Красной площади, сообщила пресс-служба суда.
«Таганский районный суд г. Москвы сообщает, что постановлением Таганского районного суда от 13.06.2021 г. Крисевичу Павлу Олеговичу избрана мера примечания в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т.е. до 11.08.2021 г.», — говорится в сообщении.
11 июня пресс-служба столичного управления МВД сообщила, что в отношении Крисевича возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Там сообщили, что полиция при патрулировании Красной площади заметила гражданина, «который произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя». Его задержали и доставили в отдел полиции по району Китай-город.
Месяц назад на Крисевича и художницу Анастасию Михайлову составили административные протоколы о повторном нарушении законодательства о митингах (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ).