Курорты Краснодарского края с 1 августа закроют для непривитых от COVID-19

Накануне главный государственный санитарный врач по Краснодарскому краю Мария Потемкина подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса минимум 60% сотрудников из ряда сфер, следует из документа, опубликованного на сайте регионального Роспотребнадзора. В их число вошли работающие в образовании, на транспорте, в общепите, торговле, туриндустрии и в сфере бытового обслуживания. Не делать прививку можно при наличии подтвержденных медицинских противопоказаний. Уточняется, что первую дозу одной из вакцин от коронавируса работники указанных сфер должны сделать до 23 июля, а вторую — до 23 августа.