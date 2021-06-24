Курорты Краснодарского края с 1 августа закроют для непривитых от COVID-19
В Краснодарском крае с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации. С 1 августа все курорты Краснодарского края, включая Сочи, Анапу и Геленджик, закроются для непривитых, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — объяснил Кондратьев в своем телеграмм-канале.
Накануне главный государственный санитарный врач по Краснодарскому краю Мария Потемкина подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса минимум 60% сотрудников из ряда сфер, следует из документа, опубликованного на сайте регионального Роспотребнадзора. В их число вошли работающие в образовании, на транспорте, в общепите, торговле, туриндустрии и в сфере бытового обслуживания. Не делать прививку можно при наличии подтвержденных медицинских противопоказаний. Уточняется, что первую дозу одной из вакцин от коронавируса работники указанных сфер должны сделать до 23 июля, а вторую — до 23 августа.
По данным оперштаба на 24 июня, за сутки на Кубани зафиксировано 123 новых случая коронавируса. 55 человек выздоровело за сутки. Умерло 17 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Краснодарском крае заразилось 50 926 человек, выздоровели 45 064, а умерли 3 313 пациентов,