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Курорты Краснодарского края с 1 августа закроют для непривитых от COVID-19

Ведомости

В Краснодарском крае с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации. С 1 августа все курорты Краснодарского края, включая Сочи, Анапу и Геленджик, закроются для непривитых, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — объяснил Кондратьев в своем телеграмм-канале.

Накануне главный государственный санитарный врач по Краснодарскому краю Мария Потемкина подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса минимум 60% сотрудников из ряда сфер, следует из документа, опубликованного на сайте регионального Роспотребнадзора. В их число вошли работающие в образовании, на транспорте, в общепите, торговле, туриндустрии и в сфере бытового обслуживания. Не делать прививку можно при наличии подтвержденных медицинских противопоказаний. Уточняется, что первую дозу одной из вакцин от коронавируса работники указанных сфер должны сделать до 23 июля, а вторую — до 23 августа.

По данным оперштаба на 24 июня, за сутки на Кубани зафиксировано 123 новых случая коронавируса. 55 человек выздоровело за сутки. Умерло 17 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Краснодарском крае заразилось 50 926 человек, выздоровели 45 064, а умерли 3 313 пациентов,

Ранее по теме: На Кубани ввели обязательную вакцинацию работников туротрасли, общепита и транспорта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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