Три музея Москвы ввели систему посещения по QR-кодам
Музей космонавтики, музей-усадьба «Кусково» и музей-заповедник «Царицыно» с 7 июля ввели посещение выставок только по QR-кодам, следует из информации на сайте культурных учреждений. Это первые музеи, которые ввели подобную меру.
При этом, как подчеркивается в сообщениях, QR-код не понадобится, если посетитель соберется просто прогуляться по территории усадьбы «Кусково» или парка «Царицыно».
23 июня Минкультуры рекомендовало федеральным кинотеатрам и театрам Москвы ввести систему допуска зрителей по QR-кодам при условии посещения более 500 зрителей. При этом зал должен быть заполнен на 50%.
С 28 июня заведения общепита Москвы можно посещать только при наличии QR-кода. Он предоставляется людям, которые сделали прививку от коронавируса и имеют соответствующий сертификат, получили отрицательный ПЦР-тест или переболели COVID-19 менее полугода назад. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние кафе и веранды.