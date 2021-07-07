Три музея Москвы ввели систему посещения по QR-кодам

С 28 июня заведения общепита Москвы можно посещать только при наличии QR-кода. Он предоставляется людям, которые сделали прививку от коронавируса и имеют соответствующий сертификат, получили отрицательный ПЦР-тест или переболели COVID-19 менее полугода назад. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние кафе и веранды.