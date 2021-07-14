Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Больше всего минимальный необходимый доход вырос для молодых семей с детьми – на 17% до 80 900 руб., а также для семей с детьми-инвалидами – на 13% до 88 400 руб. По данным исследования, финансовые затруднения испытывают 75,7% российских семей, легко «сводят концы с концами» 24,3%. В 2020 г. показатели улучшились по сравнению с 2018 г. Тогда трудности с деньгами испытывали 79,5% семей, в 2016 г. – 84,6%.