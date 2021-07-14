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Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Ведомости

Российской семье нужно минимум 60 900 руб. в месяц для того, чтобы «свести концы с концами». Это на 2500 больше, чем два года назад, говорится в исследовании Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 г., сообщил РБК.

В опросе приняли участие более 100 000 семей. Исследователи задавали следующий вопрос: «Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?». Так, семьям, в которых есть дети-инвалиды, в месяц необходимо минимум 88 400 руб. Для многодетных семей эта сумма составляет 84 900 руб. Для молодых семей с детьми — 80 900 руб., для молодых семей без детей — 75 500 руб., неполных семей — 67 200 руб., состоящих только из пенсионеров — 41 200 руб.

Больше всего минимальный необходимый доход вырос для молодых семей с детьми – на 17% до 80 900 руб., а также для семей с детьми-инвалидами – на 13% до 88 400 руб. По данным исследования, финансовые затруднения испытывают 75,7% российских семей, легко «сводят концы с концами» 24,3%. В 2020 г. показатели улучшились по сравнению с 2018 г. Тогда трудности с деньгами испытывали 79,5% семей, в 2016 г. – 84,6%.

По данным Росстата, доля граждан России с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума по итогам 2020 г. составила 12,1%, или 17,8 млн человек. При этом сам прожиточный минимум в IV квартале года был 11 329 руб. В 2019 г. за чертой бедности проживали 12,3% россиян, что было эквивалентно 18,1 млн граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных