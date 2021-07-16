Мантуров заявил о покупке медицинского кислорода в Казахстане и Финляндии

По словам Мантурова, для обеспечения медучреждений, борющихся с коронавирусом, внутри страны «мы вынуждены задействовать абсолютно все возможности», включая не только основных профильных производителей («Криогенмаш», «Эр Ликид», «Линде» и «Эйр Продактс Газ»), но и предприятия химии, металлургии, нефтепереработки, судостроения, атомной отрасли и оборонно-промышленного комплекса. Также использованы запасы Минобороны с военных аэродромов и объемы «Роскосмоса». «Для увеличения запасов в южных регионах закупили 100 т из Казахстана, плюс ещё столько же придёт к концу июля. Северо-западные и западные регионы страны мы начали дополнительно загружать отдельными партиями медкислорода из Финляндии – по 20 т. Сейчас ведём переговоры о поставках на постоянной основе объёмом 240 т в месяц», — сказал Мантуров.