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Туристам в Хакасии запретили заселяться без отрицательного ПЦР-теста или прививки

Ведомости

Власти Хакасии решили ввести новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в регионе, следует из публикации на сайте правительства республики.

«Приостанавливается заселение граждан в отели, на базы отдыха, на курорты без отрицательного ПЦР-теста (сделанного не позднее 72 часов) или сертификата о прививке. Исключение также сделано для тех, кто переболел коронавирусом не более шести месяцев назад и имеет соответствующий документ», — говорится в сообщении.

Помимо этого власти региона полностью запрещают проведение массовых мероприятий предпринимателям, работающим в сфере развлечений, а также оказывающим услуги общепита.

Работодателям в Хакасии также рекомендовано перевести на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников, а организациям сферы торговли и услуг — принимать клиентов по предварительной записи в случае технической возможности. Кроме того, детям и подросткам власти запретили самостоятельно посещать торгово-развлекательные центры.

По данным оперативного штаба на 28 июля, в Хакасии за последние сутки выявили 179 случаев коронавируса, 12 человек умерли. За все время пандемии в регионе зафиксировали 29 756 человек с инфекцией, умерли 739.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных