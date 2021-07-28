Туристам в Хакасии запретили заселяться без отрицательного ПЦР-теста или прививки
Власти Хакасии решили ввести новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в регионе, следует из публикации на сайте правительства республики.
«Приостанавливается заселение граждан в отели, на базы отдыха, на курорты без отрицательного ПЦР-теста (сделанного не позднее 72 часов) или сертификата о прививке. Исключение также сделано для тех, кто переболел коронавирусом не более шести месяцев назад и имеет соответствующий документ», — говорится в сообщении.
Помимо этого власти региона полностью запрещают проведение массовых мероприятий предпринимателям, работающим в сфере развлечений, а также оказывающим услуги общепита.
Работодателям в Хакасии также рекомендовано перевести на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников, а организациям сферы торговли и услуг — принимать клиентов по предварительной записи в случае технической возможности. Кроме того, детям и подросткам власти запретили самостоятельно посещать торгово-развлекательные центры.
По данным оперативного штаба на 28 июля, в Хакасии за последние сутки выявили 179 случаев коронавируса, 12 человек умерли. За все время пандемии в регионе зафиксировали 29 756 человек с инфекцией, умерли 739.