Туристам в Хакасии запретили заселяться без отрицательного ПЦР-теста или прививки

«Приостанавливается заселение граждан в отели, на базы отдыха, на курорты без отрицательного ПЦР-теста (сделанного не позднее 72 часов) или сертификата о прививке. Исключение также сделано для тех, кто переболел коронавирусом не более шести месяцев назад и имеет соответствующий документ», — говорится в сообщении.