Попова назвала число привитых российскими вакцинами граждан

«Сегодня у нас по статистике уже вакцинировано огромное количество людей. Полный цикл вакцинации прошли "Спутником V"... около 20 млн», — цитирует «РИА Новости» Попову. По ее словам, среди заболевших COVID-19 россиян доля привитых составила около 0,7-0,8%.