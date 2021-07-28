Попова назвала число привитых российскими вакцинами граждан
Полный цикл вакцинации от коронавируса «Спутником V» прошли около 20 млн россиян, вакцинами «Ковивак» и «Эпиваккорона» — около 1 млн и 300 тыс. соответственно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в российском обществе «Знание».
«Сегодня у нас по статистике уже вакцинировано огромное количество людей. Полный цикл вакцинации прошли "Спутником V"... около 20 млн», — цитирует «РИА Новости» Попову. По ее словам, среди заболевших COVID-19 россиян доля привитых составила около 0,7-0,8%.
«Оказывается, что среди привитых полным циклом заболевших 0,7-0,8% для каждой вакцины. Если брать после первой, там будут те самые 2,5%», — отметила Попова.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».