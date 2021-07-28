Госслужащих в Нью-Йорке обяжут вакцинироваться от коронавируса
Власти американского штата Нью-Йорк введут для госслужащих требование об обязательной вакцинации от коронавируса или регулярном прохождении тестирования, сообщил губернатор Эндрю Куомо в Twitter.
«Нью-Йорк обяжет всех служащих штата либо быть вакцинированными, либо регулярно тестироваться. Мы работаем с профсоюзами, чтобы осуществить эту программу быстро и справедливо», — написал глава штата.
Вакцинация или еженедельное тестирование на коронавирус защитит здоровье работников на фоне распространения «дельта»-варианта инфекции, подчеркнул он.
26 июля мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о введении аналогичной меры для госслужащих города. Требования об обязательной вакцинации или регулярном тестировании также будут действовать в штате Калифорния, сообщает The New York Times.
По данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по количеству случаев коронавируса. В стране инфекцию выявили у 34 614 729 человек, 611 351 умер.