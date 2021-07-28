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Госслужащих в Нью-Йорке обяжут вакцинироваться от коронавируса

Ведомости

Власти американского штата Нью-Йорк введут для госслужащих требование об обязательной вакцинации от коронавируса или регулярном прохождении тестирования, сообщил губернатор Эндрю Куомо в Twitter.

«Нью-Йорк обяжет всех служащих штата либо быть вакцинированными, либо регулярно тестироваться. Мы работаем с профсоюзами, чтобы осуществить эту программу быстро и справедливо», — написал глава штата.

Вакцинация или еженедельное тестирование на коронавирус защитит здоровье работников на фоне распространения «дельта»-варианта инфекции, подчеркнул он.

26 июля мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о введении аналогичной меры для госслужащих города. Требования об обязательной вакцинации или регулярном тестировании также будут действовать в штате Калифорния, сообщает The New York Times.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по количеству случаев коронавируса. В стране инфекцию выявили у 34 614 729 человек, 611 351 умер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных