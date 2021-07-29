Роспотребнадзор увеличил сроки предоставления ПЦР-тестов для въезжающих в РФ
Роспотребнадзор увеличил сроки предоставления ПЦР-тестов для въезжающих в Россию. Об этом говорится в приказе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, который опубликован на официальном портале правовой информации.
С 30 июля россияне, пребывающие из-за границы, должны будут загрузить на сайт госуслуг результаты тестирования на коронавирус в течение четырех дней после приезда, а не трех, как сейчас. На данный момент гражданам в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию необходимо пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результата граждане должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.
От ПЦР-тестирования при этом освобождены граждане, сделавшие прививку от коронавируса не позднее 12 месяцев назад или переболевшие не позднее шести месяцев назад и имеющие официальное тому подтверждение.
Ранее «Ведомости» сообщили, что 40% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, чтобы поехать за границу. Это следует из опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. 24% не против получить дозу вакцины, но сделают это уже в другой стране. Вакцинация ради свободного путешествия по России привлекает 18% респондентов (всего было опрошено более 3000 человек).