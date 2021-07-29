Роспотребнадзор увеличил сроки предоставления ПЦР-тестов для въезжающих в РФ

Ранее «Ведомости» сообщили, что 40% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, чтобы поехать за границу. Это следует из опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. 24% не против получить дозу вакцины, но сделают это уже в другой стране. Вакцинация ради свободного путешествия по России привлекает 18% респондентов (всего было опрошено более 3000 человек).