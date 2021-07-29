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Роспотребнадзор увеличил сроки предоставления ПЦР-тестов для въезжающих в РФ

Ведомости

Роспотребнадзор увеличил сроки предоставления ПЦР-тестов для въезжающих в Россию. Об этом говорится в приказе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, который опубликован на официальном портале правовой информации. 

С 30 июля россияне, пребывающие из-за границы, должны будут загрузить на сайт госуслуг результаты тестирования на коронавирус в течение четырех дней после приезда, а не трех, как сейчас. На данный момент гражданам в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию необходимо пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результата граждане должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

От ПЦР-тестирования при этом освобождены граждане, сделавшие прививку от коронавируса не позднее 12 месяцев назад или переболевшие не позднее шести месяцев назад и имеющие официальное тому подтверждение. 

Ранее «Ведомости» сообщили, что 40% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, чтобы поехать за границу. Это следует из опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. 24% не против получить дозу вакцины, но сделают это уже в другой стране. Вакцинация ради свободного путешествия по России привлекает 18% респондентов (всего было опрошено более 3000 человек).

Ранее по теме: Попова заявила о неэффективности локдауна в борьбе с пандемией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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