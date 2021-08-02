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ВЦИОМ сообщил о снижении политической активности до минимума за 17 лет

Ведомости

Доля россиян, ходивших на выборы, снизилась в 2021 г. до 22% — минимум за 17 лет проведения опросов, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ. В 2004 г. показатель составлял 55%, в 2006 г. – 32%, в 2011 г. – 27%. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Также снизилась доля граждан, которые никогда не участвовали в общественной жизни. В 2011 г. об этом говорил 61%, в 2021 г. – 45%. Наиболее активными россияне были в 2004 и 2007 гг. – тогда о неучастии в жизни общества заявили 32% и 39% соответственно. Наиболее пассивными жители России были в 2006 и 2011 гг. – не участвовали в общественной жизни 52% и 61% опрошенных.

За 17 лет вдвое выросла доля россиян, участвующих в коллективных обращениях и петициях: с 4% до 8%. Доля людей, которые собирают вещи и деньги для людей в сложной жизненной ситуации, также выросла с 9% до 20%. За 10 лет втрое выросла доля граждан, которые участвуют в домовых комитетах и местном самоуправлении. Доля участников религиозных организаций увеличилась с 0% до 3% за 10 лет.

Нежелание участвовать в общественной жизни 28% россиян объяснили отсутствием времени. 20% считают, что политикой должны заниматься профессионалы, 16% заявили, что их участие ничего не изменит. 15% опрошенных отметили, что политическая и общественная жизнь страны им не интересны. 1% россиян считает, что в политике «приличным людям делать нечего». 10% убеждены, что в России нет общественных организаций и политических партий, которым можно доверять.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных