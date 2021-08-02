ВЦИОМ сообщил о снижении политической активности до минимума за 17 лет
Также снизилась доля граждан, которые никогда не участвовали в общественной жизни. В 2011 г. об этом говорил 61%, в 2021 г. – 45%. Наиболее активными россияне были в 2004 и 2007 гг. – тогда о неучастии в жизни общества заявили 32% и 39% соответственно. Наиболее пассивными жители России были в 2006 и 2011 гг. – не участвовали в общественной жизни 52% и 61% опрошенных.
За 17 лет вдвое выросла доля россиян, участвующих в коллективных обращениях и петициях: с 4% до 8%. Доля людей, которые собирают вещи и деньги для людей в сложной жизненной ситуации, также выросла с 9% до 20%. За 10 лет втрое выросла доля граждан, которые участвуют в домовых комитетах и местном самоуправлении. Доля участников религиозных организаций увеличилась с 0% до 3% за 10 лет.
Нежелание участвовать в общественной жизни 28% россиян объяснили отсутствием времени. 20% считают, что политикой должны заниматься профессионалы, 16% заявили, что их участие ничего не изменит. 15% опрошенных отметили, что политическая и общественная жизнь страны им не интересны. 1% россиян считает, что в политике «приличным людям делать нечего». 10% убеждены, что в России нет общественных организаций и политических партий, которым можно доверять.