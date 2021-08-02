ВЦИОМ сообщил о снижении политической активности до минимума за 17 лет

Также снизилась доля граждан, которые никогда не участвовали в общественной жизни. В 2011 г. об этом говорил 61%, в 2021 г. – 45%. Наиболее активными россияне были в 2004 и 2007 гг. – тогда о неучастии в жизни общества заявили 32% и 39% соответственно. Наиболее пассивными жители России были в 2006 и 2011 гг. – не участвовали в общественной жизни 52% и 61% опрошенных.