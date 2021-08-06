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В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Ведомости

Достижение коллективного иммунитета к коронавирусу в 80-90% – это вопрос нескольких месяцев, заявил журналистам первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

«Я думаю, что это вопрос, буквально, нескольких месяцев, но это зависит и от нас с вами», – сказал Фисенко (цитата по «РИА Новости»).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу на уровне не менее 80% должен быть достигнут в России к 1 ноября 2021 г. В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву обновить модель вакцинации россиян, чтобы иммунитет к коронавирусу был у 80-90% населения. 

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. По данным оперативного штаба на 6 августа, в России за сутки выявили 22 660 новых случаев коронавируса, 20 141 человек выздоровел, 792 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,4 млн случаев заражения и свыше 163 000 летальных исходов.

Ранее по теме: Коллективный иммунитет к COVID-19 в России может быть доведен до 80% к ноябрю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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