В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. По данным оперативного штаба на 6 августа, в России за сутки выявили 22 660 новых случаев коронавируса, 20 141 человек выздоровел, 792 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,4 млн случаев заражения и свыше 163 000 летальных исходов.