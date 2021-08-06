В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Достижение коллективного иммунитета к коронавирусу в 80-90% – это вопрос нескольких месяцев, заявил журналистам первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.
«Я думаю, что это вопрос, буквально, нескольких месяцев, но это зависит и от нас с вами», – сказал Фисенко (цитата по «РИА Новости»).
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу на уровне не менее 80% должен быть достигнут в России к 1 ноября 2021 г. В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву обновить модель вакцинации россиян, чтобы иммунитет к коронавирусу был у 80-90% населения.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. По данным оперативного штаба на 6 августа, в России за сутки выявили 22 660 новых случаев коронавируса, 20 141 человек выздоровел, 792 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,4 млн случаев заражения и свыше 163 000 летальных исходов.