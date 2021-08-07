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В «Векторе» назвали максимальный случай распространения коронавируса в России

Ведомости

В России один человек с коронавирусом смог заразить порядка 1500 человек, это максимальный случай распространения этой инфекции в стране, сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в комментарии ТАСС.

«В России случай суперсидинга, или суперраспространения (superseeding), максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1500 человек», — сказал он.

Эксперт заметил, что в целом больной с уханьским, «стандартным» штаммом коронавируса заражает двух-трех человек, больной с «дельта»-штаммом — пять-шесть человек.

Ранее Росстат сообщил, что в июне этого года в России умерли 185 655 человек, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период 2020 г. Причиной смерти 19 998 из этих людей стал коронавирус. Вероятно, он же привел к гибели еще 3374 человек, однако необходимо подтвердить данное предположение дополнительными медобследованиями, рассказали в статистическом ведомстве.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

Ранее по теме: В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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