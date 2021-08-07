В «Векторе» назвали максимальный случай распространения коронавируса в России
В России один человек с коронавирусом смог заразить порядка 1500 человек, это максимальный случай распространения этой инфекции в стране, сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в комментарии ТАСС.
«В России случай суперсидинга, или суперраспространения (superseeding), максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1500 человек», — сказал он.
Эксперт заметил, что в целом больной с уханьским, «стандартным» штаммом коронавируса заражает двух-трех человек, больной с «дельта»-штаммом — пять-шесть человек.
Ранее Росстат сообщил, что в июне этого года в России умерли 185 655 человек, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период 2020 г. Причиной смерти 19 998 из этих людей стал коронавирус. Вероятно, он же привел к гибели еще 3374 человек, однако необходимо подтвердить данное предположение дополнительными медобследованиями, рассказали в статистическом ведомстве.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.