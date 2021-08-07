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Посол Антонов заявил о целенаправленной кампании Запада против российских вакцин

Ведомости

Западные страны отказываются признавать успехи российских ученых в разработке вакцин от коронавируса и ведут целенаправленную кампанию против этих препаратов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов», — приводятся его слова на странице посольства в Facebook.

В качестве примера он привел доклад министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 г., где сообщалось о попытке убедить Бразилию отказаться от «Спутника V».

Посол также заявил, что попытки американских СМИ обвинить Россию в подрыве прививочных кампаний в других странах связаны с русофобией, укоренившейся в США.

Ранее по теме: В РФПИ оценили процесс одобрения «Спутника V» регулятором Евросоюза
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных