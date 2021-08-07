Посол Антонов заявил о целенаправленной кампании Запада против российских вакцин
Западные страны отказываются признавать успехи российских ученых в разработке вакцин от коронавируса и ведут целенаправленную кампанию против этих препаратов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов», — приводятся его слова на странице посольства в Facebook.
В качестве примера он привел доклад министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 г., где сообщалось о попытке убедить Бразилию отказаться от «Спутника V».
Посол также заявил, что попытки американских СМИ обвинить Россию в подрыве прививочных кампаний в других странах связаны с русофобией, укоренившейся в США.