В России за сутки выявили 22 320 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 22 320 человек, следует из статистики оперштаба на 7 августа. Умерли 793 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 424 884. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 164 094 человека.
Вчера, 6 августа, оперштаб сообщил о 22 660 новых случаях COVID-19. Умерли 792 человека. За сутки в России полностью выздоровели 19 485 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 739 838.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2235 человек, выздоровели 3576 граждан, умерли 67 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 524 439 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1904), Подмосковье (+1455), Нижегородская (+551) и Свердловская (+520) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 201,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,27 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 35,6 млн случаев, Индии (свыше 31,8 млн) и Бразилии (более 20,1 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.