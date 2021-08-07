В России за сутки выявили 22 320 новых случаев коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2235 человек, выздоровели 3576 граждан, умерли 67 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 524 439 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1904), Подмосковье (+1455), Нижегородская (+551) и Свердловская (+520) области.