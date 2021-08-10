Отец Месси подтвердил переход сына в ПСЖ

«Барселона» выразила сожаление по поводу случившегося. На пресс-конференции 8 августа Месси не смог сдержать слез и сказал, что до сих пор не смирился с уходом из клуба. Что касается перехода в ПСЖ, то эту возможность спортсмен не исключил, уточнив, что пока никаких документов не подписывал.