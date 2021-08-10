Отец Месси подтвердил переход сына в ПСЖ
Футболист Лионель Месси и французский клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) сегодня подпишут контракт на два сезона плюс еще один по желанию, сообщил журналистам в аэропорту отец спортсмена Хорхе Месси, передает laSexta.
Сейчас экс-игрок «Барселоны» направляется в Париж со своей семьей. Его представят на Эйфелевой башне, как ранее это было с Неймаром, также выступающим за ПСЖ.
5 августа «Барселона», в которой Месси играл с 2000 г., сообщила, что не сможет продлить контракт с футболистом из-за финансовых трудностей и строгих условий Ла Лиги. Предыдущие договоренности истекли 1 июля, новые должны были быть достигнуты в начале последнего месяца лета. Однако покрыть траты на новый контракт Месси у «Барселоны» не получилось.
«Барселона» выразила сожаление по поводу случившегося. На пресс-конференции 8 августа Месси не смог сдержать слез и сказал, что до сих пор не смирился с уходом из клуба. Что касается перехода в ПСЖ, то эту возможность спортсмен не исключил, уточнив, что пока никаких документов не подписывал.
По данным Forbes, Месси является самым богатым футболистом мира. Издание оценило его годовой доход в $130 млн. В целом он второй спортсмен в мире по объему заработка и уступает лишь бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору, чей доход составляет $180 млн.