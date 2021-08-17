В Японии умер «отец судоку» Маки Кадзи

Издательство отмечает, что «мистер Кадзи был известен как отец судоку и был любим любителями головоломок по всему миру». При этом судоку — числовой кроссворд, который был изобретен швейцарским математиком Леонардом Эйлером в 18 веке. Эти головоломки японское издательство Nikoli начало публиковать в 1980-х годах, что принесло ему мировую известность.