В Японии умер «отец судоку» Маки Кадзи
Бывший глава японского издательства Nikoli и человек, которого считали «отцом судоку» за его роль в популяризации цифровой головоломки, умер от рака в возрасте 69 лет, сообщает Bangkok Post со ссылкой на издателя.
«В уведомлении, опубликованном в понедельник, Nikoli сообщал, что Маки Кадзи умер дома 10 августа после борьбы с раком, и поминальная служба состоится позже», — говорится в сообщении.
Издательство отмечает, что «мистер Кадзи был известен как отец судоку и был любим любителями головоломок по всему миру». При этом судоку — числовой кроссворд, который был изобретен швейцарским математиком Леонардом Эйлером в 18 веке. Эти головоломки японское издательство Nikoli начало публиковать в 1980-х годах, что принесло ему мировую известность.