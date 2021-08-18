В Госдуму внесли законопроект об отмене пенсионной реформы
Депутаты от фракции КПРФ в Госдуме внесли законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 г., повышающий возраст выхода на пенсию для мужчин до 65, а для женщин — до 60 лет. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Там также указано, что решение о повышении пенсионного возраста является ошибочным, так как в России до 30% мужчин зачастую не доживают до 60 лет, а увеличение рабочей нагрузки на старшее поколение лишь увеличит этот показатель. Ухудшение здоровья предпенсионеров также увеличит нагрузку на Фонд социального страхования, считают депутаты, внесшие законопроект.
Кроме того, подчеркивают авторы документа, во всем мире начинается роботизация и людям грозит «техническая безработица». «Правительство России вместо того, чтобы проводить такую роботизацию, заставляет старшее поколение работать сверх меры и тем самым обеспечивает стране «отставание навсегда!» Это означает провал требований указа президента [о повышении продолжительности жизни до 80 лет] в части обеспечения экономического прорыва», — следует из пояснительной записки.
В соответствии с законом, принятым в октябре 2018 г., пенсионный возраст в России постепенно будет повышаться. К 2028 г. он будет установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До этого он составлял 55 и 60 лет соответственно. В апреле 2021 г. вернуть прежний пенсионный возраст и запретить повышать его до 2035 г. предлагали депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Лидер фракции Сергей Миронов сообщил журналистам, что парламентарии также будут настаивать на ликвидации Пенсионного фонда.