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В Госдуму внесли законопроект об отмене пенсионной реформы

Ведомости

Депутаты от фракции КПРФ в Госдуме внесли законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 г., повышающий возраст выхода на пенсию для мужчин до 65, а для женщин — до 60 лет. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Там также указано, что решение о повышении пенсионного возраста является ошибочным, так как в России до 30% мужчин зачастую не доживают до 60 лет, а увеличение рабочей нагрузки на старшее поколение лишь увеличит этот показатель. Ухудшение здоровья предпенсионеров также увеличит нагрузку на Фонд социального страхования, считают депутаты, внесшие законопроект.

Кроме того, подчеркивают авторы документа, во всем мире начинается роботизация и людям грозит «техническая безработица». «Правительство России вместо того, чтобы проводить такую роботизацию, заставляет старшее поколение работать сверх меры и тем самым обеспечивает стране «отставание навсегда!» Это означает провал требований указа президента [о повышении продолжительности жизни до 80 лет] в части обеспечения экономического прорыва», — следует из пояснительной записки.

В соответствии с законом, принятым в октябре 2018 г., пенсионный возраст в России постепенно будет повышаться. К 2028 г. он будет установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До этого он составлял 55 и 60 лет соответственно. В апреле 2021 г. вернуть прежний пенсионный возраст и запретить повышать его до 2035 г. предлагали депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Лидер фракции Сергей Миронов сообщил журналистам, что парламентарии также будут настаивать на ликвидации Пенсионного фонда. 

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект об отсрочке повышения пенсионного возраста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных