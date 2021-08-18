В Госдуму внесли законопроект об отмене пенсионной реформы

В соответствии с законом, принятым в октябре 2018 г., пенсионный возраст в России постепенно будет повышаться. К 2028 г. он будет установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До этого он составлял 55 и 60 лет соответственно. В апреле 2021 г. вернуть прежний пенсионный возраст и запретить повышать его до 2035 г. предлагали депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Лидер фракции Сергей Миронов сообщил журналистам, что парламентарии также будут настаивать на ликвидации Пенсионного фонда.