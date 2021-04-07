Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Экономика

В Госдуму внесли законопроект об отсрочке повышения пенсионного возраста

Ведомости

Группа депутатов «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект, который предполагает отсрочку повышения пенсионного возраста с 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин до начала 2035 г. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности парламента. 

Как указывают авторы законопроекта, вступившие в силу поправки о повышении пенсионного возраста «имеют значительное количество существенных недостатков». В частности, в России до 65 лет не доживают 43% мужчин. В то время, как в других странах, где установлен такой пенсионный возраст, процент мужчин, не доживающих до него значительно ниже — Исландия, Швейцария — 10%; Швеция, Италия, Нидерланды, Мальта, Норвегия — 11%. 

Парламентарии также указывают на то, что повышение возраста выхода на пенсию по старости в среднесрочной перспективе «приведет к значительному удешевлению рабочей силы». 

«Дешевая рабочая сила и низкий уровень оплаты труда на сегодняшний день являются одной из ключевых социальных проблем Российской Федерации, требующих своего незамедлительного решения. Принятые новеллы лишь ухудшают сложившееся положение, препятствуя росту производительности труда и экономическому развитию Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.  

Лидер фракции Сергей Миронов сообщил журналистам, что парламентарии также будут настаивать на ликвидации Пенсионного фонда. 

«Это крайне неэффективный посредник между людьми и бюджетом страны, который съедает огромные деньги на свое содержание», — сказал Миронов (цитата по «РИА Новости»). 

Он пояснил, что «пенсии нужно, как в советское время, платить напрямую из бюджета». «Для этого не нужны "битые" базы ПФР. Гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы», — сказал политик.

В 2018 г. в России был принят закон, предусматривающий постепенное увеличение возраста выхода на пенсию по старости от 60 (55) лет до 65 (60) лет для мужчин и женщин соответственно. 

Ранее по теме: ВЦИОМ узнал о желании россиян вернуть прежний пенсионный возраст и казнь

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных