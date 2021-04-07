В Госдуму внесли законопроект об отсрочке повышения пенсионного возраста
Группа депутатов «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект, который предполагает отсрочку повышения пенсионного возраста с 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин до начала 2035 г. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности парламента.
Как указывают авторы законопроекта, вступившие в силу поправки о повышении пенсионного возраста «имеют значительное количество существенных недостатков». В частности, в России до 65 лет не доживают 43% мужчин. В то время, как в других странах, где установлен такой пенсионный возраст, процент мужчин, не доживающих до него значительно ниже — Исландия, Швейцария — 10%; Швеция, Италия, Нидерланды, Мальта, Норвегия — 11%.
Парламентарии также указывают на то, что повышение возраста выхода на пенсию по старости в среднесрочной перспективе «приведет к значительному удешевлению рабочей силы».
«Дешевая рабочая сила и низкий уровень оплаты труда на сегодняшний день являются одной из ключевых социальных проблем Российской Федерации, требующих своего незамедлительного решения. Принятые новеллы лишь ухудшают сложившееся положение, препятствуя росту производительности труда и экономическому развитию Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.
Лидер фракции Сергей Миронов сообщил журналистам, что парламентарии также будут настаивать на ликвидации Пенсионного фонда.
«Это крайне неэффективный посредник между людьми и бюджетом страны, который съедает огромные деньги на свое содержание», — сказал Миронов (цитата по «РИА Новости»).
Он пояснил, что «пенсии нужно, как в советское время, платить напрямую из бюджета». «Для этого не нужны "битые" базы ПФР. Гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы», — сказал политик.
В 2018 г. в России был принят закон, предусматривающий постепенное увеличение возраста выхода на пенсию по старости от 60 (55) лет до 65 (60) лет для мужчин и женщин соответственно.