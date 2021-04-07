В Госдуму внесли законопроект об отсрочке повышения пенсионного возраста

Как указывают авторы законопроекта, вступившие в силу поправки о повышении пенсионного возраста «имеют значительное количество существенных недостатков». В частности, в России до 65 лет не доживают 43% мужчин. В то время, как в других странах, где установлен такой пенсионный возраст, процент мужчин, не доживающих до него значительно ниже — Исландия, Швейцария — 10%; Швеция, Италия, Нидерланды, Мальта, Норвегия — 11%.