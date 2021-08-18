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ВЦИОМ: почти 80% россиян не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП

Ведомости

Смогли правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП 21% россиян, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса, в котором участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет.

«Правильно смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП как Государственный комитет по чрезвычайному положению 21% опрошенных (28% 45-59-летних, 26% 35-44-летних)», – говорится в сообщении центра. За последние четыре года доля правильных ответов выросла на 5 п.п.

Почти половина – 47% – россиян считают, что события 19-21 августа 1991 г. были эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве страны, 31% – что это трагические события, которые привели к гибельным для страны последствиям, а 7% называют их победой демократической революции. По мнению 20%, попытка переворота провалилась из-за отсутствия поддержки народа, 12% полагают, что причиной тому стала неподготовленность организаторов, 5% – что им не хватило сил, 4% – что им не хватило решительности.

Кроме того, 10% россиян ответили, что победа ГКЧП привела бы к негативным последствиям, 8% – что тогда бы не было распада СССР, 7% предположили, что жили бы лучше, чем сейчас. По мнению 13% опрошенных, если бы ГКЧП смог удержать власть, их жизнь улучшилась бы, 17% считают, что она бы ухудшилась, 32% – что она существенно не изменилась бы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных