ВЦИОМ: почти 80% россиян не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП
Смогли правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП 21% россиян, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса, в котором участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет.
«Правильно смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП как Государственный комитет по чрезвычайному положению 21% опрошенных (28% 45-59-летних, 26% 35-44-летних)», – говорится в сообщении центра. За последние четыре года доля правильных ответов выросла на 5 п.п.
Почти половина – 47% – россиян считают, что события 19-21 августа 1991 г. были эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве страны, 31% – что это трагические события, которые привели к гибельным для страны последствиям, а 7% называют их победой демократической революции. По мнению 20%, попытка переворота провалилась из-за отсутствия поддержки народа, 12% полагают, что причиной тому стала неподготовленность организаторов, 5% – что им не хватило сил, 4% – что им не хватило решительности.
Кроме того, 10% россиян ответили, что победа ГКЧП привела бы к негативным последствиям, 8% – что тогда бы не было распада СССР, 7% предположили, что жили бы лучше, чем сейчас. По мнению 13% опрошенных, если бы ГКЧП смог удержать власть, их жизнь улучшилась бы, 17% считают, что она бы ухудшилась, 32% – что она существенно не изменилась бы.