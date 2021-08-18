ВЦИОМ: почти 80% россиян не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП

Кроме того, 10% россиян ответили, что победа ГКЧП привела бы к негативным последствиям, 8% – что тогда бы не было распада СССР, 7% предположили, что жили бы лучше, чем сейчас. По мнению 13% опрошенных, если бы ГКЧП смог удержать власть, их жизнь улучшилась бы, 17% считают, что она бы ухудшилась, 32% – что она существенно не изменилась бы.