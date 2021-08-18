Инфекционист связала тяжесть течения COVID-19 со способом проникновения вируса

Вирус также может передаваться через прямой контакт со слизистыми или кожей заболевшего. Например, в результате поцелуя или рукопожатия. Возможен также непрямой контакт – когда вирус попадает со слизистых на руки, а с грязных рук – на поверхности. При попадании вируса в организм через слизистые у врачей появляется на порядок больше времени, чтобы «поставить заболевшего на ноги», рассказала врач. Она отметила, что носить маски необходимо, но лучшим способом защиты от коронавируса является вакцинация.