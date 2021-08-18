Инфекционист связала тяжесть течения COVID-19 со способом проникновения вируса
Тяжесть течения COVID-19 зависит от способа проникновения вируса в организм, наиболее опасен воздушно-капельный путь, заявила «РИА Новости» врач-инфекционист Светлана Малиновская.
«Наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи. Если вирус проник в организм человека со вдохом, полученная доза моментально попадает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает стремительно размножаться, поражая легкие», – сказала Малиновская.
Вирус также может передаваться через прямой контакт со слизистыми или кожей заболевшего. Например, в результате поцелуя или рукопожатия. Возможен также непрямой контакт – когда вирус попадает со слизистых на руки, а с грязных рук – на поверхности. При попадании вируса в организм через слизистые у врачей появляется на порядок больше времени, чтобы «поставить заболевшего на ноги», рассказала врач. Она отметила, что носить маски необходимо, но лучшим способом защиты от коронавируса является вакцинация.
По данным оперативного штаба на 18 августа, в России за сутки выявили 20 914 новых случаев коронавируса, 20 713 человек выздоровели, 799 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,6 млн заражений и свыше 172 000 летальных исходов. Наибольшая заболеваемость отмечена в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.