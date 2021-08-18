В ПФР назвали способ увеличить пенсию

По данным Росстата, размер средней ежемесячной пенсии в России в реальном выражении снизился в июне на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К этому привела высокая инфляция в первой половине года. Как уточнял Росстат, годовая инфляция в РФ в июне 2021 г. составила 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г.