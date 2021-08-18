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В ПФР назвали способ увеличить пенсию

Ведомости

Россияне могут увеличить свои пенсионные накопления благодаря участию в программе государственного софинансирования, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области.

«Если гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии от 2000 до 12 000 рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счет человека перечисляется такая же сумма», – говорится в сообщении (цитата по Ura.ru).

В ведомстве напомнили, что государственное софинансирование осуществляется в течение 10 лет с момента первого платежа. Если гражданин достиг пенсионного возраста, но не обратился в ПФР за начислением ни одной из частей трудовой пенсии, для него объем государственного софинансирования увеличивается в четыре раза.

По данным Росстата, размер средней ежемесячной пенсии в России в реальном выражении снизился в июне на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К этому привела высокая инфляция в первой половине года. Как уточнял Росстат, годовая инфляция в РФ в июне 2021 г. составила 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных