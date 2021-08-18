В ПФР назвали способ увеличить пенсию
Россияне могут увеличить свои пенсионные накопления благодаря участию в программе государственного софинансирования, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области.
«Если гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии от 2000 до 12 000 рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счет человека перечисляется такая же сумма», – говорится в сообщении (цитата по Ura.ru).
В ведомстве напомнили, что государственное софинансирование осуществляется в течение 10 лет с момента первого платежа. Если гражданин достиг пенсионного возраста, но не обратился в ПФР за начислением ни одной из частей трудовой пенсии, для него объем государственного софинансирования увеличивается в четыре раза.
По данным Росстата, размер средней ежемесячной пенсии в России в реальном выражении снизился в июне на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К этому привела высокая инфляция в первой половине года. Как уточнял Росстат, годовая инфляция в РФ в июне 2021 г. составила 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г.