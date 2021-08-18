Бутовский покинул медицинский штаб сборной России по футболу

23 июля главным тренером российской сборной был назначен Валерий Карпин. На этом посту он сменил Станислава Черчесова. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отмечал, что задачей Карпина на новом посту является выход российской сборной в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.