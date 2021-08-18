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Бутовский покинул медицинский штаб сборной России по футболу

Ведомости

Врач сборной России по футболу и главный врач «Рубина» Михаил Бутовский покинул медицинский штаб национальной команды, передает Sport24.

«Я покидаю медицинский штаб национальной сборной. Это было мое решение. Меня никто не увольнял, более того, я получил вызов на ближайший сбор команды», – сказал Бутовский, отметив, что решил сконцентрироваться на работе в «Рубине».

По данным Sport24, сборную России также покинул ее главный врач Эдуард Безуглов, ранее возглавивший медицинский департамент ЦСКА. Он занимал должность главного врача национальной команды с 2012 г. Бутовский работал в сборной с 2014 г. Ранее он также был врачом в ЦСКА и «Спартаке».

23 июля главным тренером российской сборной был назначен Валерий Карпин. На этом посту он сменил Станислава Черчесова. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отмечал, что задачей Карпина на новом посту является выход российской сборной в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г. 

Ранее по теме: Дзюба не попал в состав сборной России по футболу на матчи отбора к ЧМ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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