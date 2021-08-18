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Генконсульство России сообщило об отмене рейсов «Аэрофлота» в Бангкок

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Авиакомпания «Аэрофлот» приостановит выполнение рейсов из Москвы в Бангкок и обратно с 24 августа, сообщило Генконсульство России в Пхукете в Telegram.

«Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы по маршруту Москва – Бангкок – Москва после 24 августа предварительно до конца октября с.г.», – говорится в сообщении. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что это решение принято на фоне ограничений на полеты над Афганистаном.

По данным на сайте авиакомпании, последний доступный для бронирования рейс из Москвы в Бангкок – 21 августа. После этого продажа билетов доступна с 31 октября. Из Бангкока в Москву можно улететь 23 августа и затем с 1 ноября.

Ранее официальный представитель авиакомпании Михаил Демин сообщил, что «Аэрофлот» будет облетать воздушное пространство Афганистана до нормализации обстановки в стране. Он отметил, что, фактически, ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало коммерческим операторам не совершать полеты в воздушном пространстве Афганистана.

15 августа боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Военно-политическая обстановка в Афганистане начала стремительно меняться с мая после начала вывода войск США из страны. 

Ранее по теме: EASA рекомендовало перевозчикам не летать над Афганистаном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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