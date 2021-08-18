Генконсульство России сообщило об отмене рейсов «Аэрофлота» в Бангкок

15 августа боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Военно-политическая обстановка в Афганистане начала стремительно меняться с мая после начала вывода войск США из страны.