Генконсульство России сообщило об отмене рейсов «Аэрофлота» в Бангкок
По данным на сайте авиакомпании, последний доступный для бронирования рейс из Москвы в Бангкок – 21 августа. После этого продажа билетов доступна с 31 октября. Из Бангкока в Москву можно улететь 23 августа и затем с 1 ноября.
Ранее официальный представитель авиакомпании Михаил Демин сообщил, что «Аэрофлот» будет облетать воздушное пространство Афганистана до нормализации обстановки в стране. Он отметил, что, фактически, ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало коммерческим операторам не совершать полеты в воздушном пространстве Афганистана.
15 августа боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Военно-политическая обстановка в Афганистане начала стремительно меняться с мая после начала вывода войск США из страны.